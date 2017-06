Detidos suspeitos de vários assaltos a viaturas e estabelecimentos em Bragança

As autoridades atribuem também aos dois indivíduos a autoria de um assalto, durante o fim de semana, ao bar do Centro de Saúde de Santa Maria, ao qual acederam através do arrombamento de uma porta lateral".Um dos detidos é ainda suspeito de outro assalto às instalações da Obra Social Santo Condestável, onde é utente da instituição.A Polícia apreendeu aos indivíduos vários artigos, alguns utilizados para a prática dos crimes e outros objetos de furto dos veículos, como esclareceu o Comando Distrital, numa nota de imprensa.Entre os artigos recuperados estão dois autorrádios, dois pares de luvas, uma tesoura, um martelo, duas chaves de fendas, uma caixa e um saco com ferramentas diversas.Segundo a PSP, foi também localizado e apreendido uma televisão de marca Samsung, furtada no bar do Centro de Saúde.A Polícia informou também que "os detidos foram presentes às autoridades judiciárias ainda na tarde do dia 20, porém, por solicitação do advogado de defesa, o interrogatório judicial ficou adiado por alguns dias".Os suspeitos ficam a aguardar o interrogatório em liberdade, apenas com Termo de Identidade e Residência, como medida de coação, de acordo com a PSP.