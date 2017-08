Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez contratos da Parque Escolar sob investigação

Contratos em causa foram celebrados com o Grupo Lena durante o segundo governo de José Sócrates, entre 2009 e 2011.

Por Débora Carvalho | 01:30

A equipa que investiga a Operação Marquês está a passar a pente fino dez contratos da Parque Escolar adjudicados ao Grupo Lena, que foram celebrados entre 2009 e 2011, no segundo Governo de José Sócrates.



Ao que o CM apurou, a equipa liderada pelo procurador Rosário Teixeira pediu ainda ao Tribunal de Contas as auditorias feitas à Parque Escolar. O objetivo é analisar detalhadamente todos os contratos celebrados, quer com sociedades do Grupo Lena, quer com outras participadas por Carlos Santos Silva, entre 2005 e 2011.



Os magistrados pretendem reconstituir os circuitos financeiros que permitam provar que o dinheiro de Carlos Santos Silva era, na verdade, de Sócrates, e que os montantes terão tido origem em atos de corrupção. Aliás, um dos focos da investigação são as alegadas luvas pagas pelo Grupo Lena a José Sócrates.



Entre os dez contratos suspeitos que estão na mira da Justiça estão os casos das escolas de Felgueiras, Moura e Campo Maior.



Os investigadores querem cruzar dados e, por isso, já pediram informações atualizadas de outro inquérito, que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em que se investigam contratos adjudicados ao grupo de Leiria e a empresas com as quais Carlos Santos Silva se relacionava, designadamente a Construtora Abrantina, a EFS, a Prospectiva e a Optimyser.



O Grupo Lena ganhou milhões de euros em contratos com o Estado. O Ministério Público alega que a empresa de Leiria fez chegar a José Sócrates, pelo menos, 2,8 milhões de euros através do seu amigo Carlos Santos Silva.



No que diz respeito ao Grupo Lena, a investigação, além de corrupção, imputa a Sócrates um crime de tráfico de influências, dizendo que o antigo primeiro-ministro influenciou diplomatas portugueses para ir ao encontro dos interesses do grupo de Leiria, sobretudo em relação ao negócio da construção de casas na Venezuela.



Lena diz que só ganhou 81 milhões com Parque Escolar

O Grupo Lena confirmou ontem que o Ministério Público teve acesso a documentos relativos à Parque Escolar. A construtora disse ainda que apenas 4% do valor total das obras de todo o programa foi adjudicado ao Grupo Lena - cerca de 81 milhões de euros.



Lena revela que teve prejuízo de 10 milhões de euros

O Grupo Lena afirma que o prejuízo da empresa com as obras da Parque Escolar ascende aos 10 milhões de euros. Em resposta ao Correio da Manhã, o grupo afirmou que "sozinho ou em consórcio, teve apenas 7 contratos adjudicados, em 241, e todos por concurso público".



E que " o prejuízo do Grupo Lena com as obras da Parque Escolar, entre multas (devidamente contestadas), custos superiores, trabalhos que não avançaram e pagamentos ainda por fazer, rondará os 10 milhões de euros", referiu Joaquim Paulo Conceição, CEO do Grupo Lena. O CM pediu ontem um esclarecimento à Parque Escolar mas não teve resposta.



A empresa pública gastou cerca de 2,3 mil milhões de euros para reabilitar pouco mais de 150 escolas secundárias, segundo os últimos dados do Tribunal de Contas. O programa de remodelação da Parque Escolar foi lançado em 2007 pelo Governo de José Sócrates. Em média, cada intervenção rondou os 15 milhões de euros.



O grupo Lena está a ser investigado devido à ligação com Santos Silva, que terá recebido luvas em troca de alegados favorecimentos.



PORMENORES

Investigada PPP

O Grupo Lena integrou o consórcio liderado pela Brisa que venceu a concessão do Baixo Tejo, uma das oito PPP Rodoviárias lançadas por Sócrates. Esta questão está a ser investigada pelo (DCIAP). A construtora negou sempre ter pagado qualquer valor a Santos Silva ou a Sócrates.



Colaboração com MP

Segundo apurou o CM, a Parque Escolar entregou, aos investigadores da Operação Marquês, 3 DVD que contêm informação respeitante aos procedimentos contratuais encetados pela Parque Escolar relativamente aos contratos.



CEO da Lena e a empresa arguidos

O presidente do Grupo Lena, Paulo Conceição, é um dos arguidos no âmbito da Operação Marquês. Também a empresa Lena SGPS é arguida. O Ministério Público imputa ao Grupo Lena o uso de vários esquemas para fazer chegar a Sócrates contrapartidas financeiras.