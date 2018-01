Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez feridos em acidente com autocarro em Gondomar

Colisão aconteceu em Baguim do Monte, Rio Tinto.

16:31

Dez pessoas sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros após a colisão entre um autocarro de transporte urbano de passageiros e um automóvel em Baguim do Monte, Gondomar, disse à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



De acordo com a fonte, os dez feridos, todos "ligeiros", foram "assistidos no local" do acidente, seguindo depois para o hospital.



A colisão aconteceu pelas 14h40 na avenida Engenheiro Duarte Pacheco Baguim do Monte, em Rio Tinto, concelho de Gondomar.