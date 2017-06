Vinte e um incêndios em curso em Portugal

O incêndio de Góis teve início às 14:52.Em Aljezur, na zona de Lavradio, um incêndio teve início pelas 17:49 e está a ser combatido por 108 operacionais de várias corporações do Algarve, apoiados por 29 veículos e dois meios aéreos.O comandante operacional da Proteção Civil do Algarve disse à agência Lusa que as chamas estão a lavrar numa zona de mato e floresta, não existndo, pela 19:10, quaisquer casas em risco.No conselho de Nisa, na região de Alpalhões, perto das termas da Fadagosa, distrito de Portalegre, um incêndio deflagrou às 16:48, numa zona de mato, estando atualmente a ser combatido por 83 operacionais, com 22 viaturas.Segundo o 'site' da Autoridade Nacional da Proteção Civil na Internet, às 19:00 lavravam em Portugal 64 fogos, dos quais 22 em curso, cinco em resolução e 37 em conclusão.Um incêndio em resolução significa, de acordo com a Proteção Civil, que não há perigo de propagação além do perímetro já atingido.Um fogo em conclusão é um incêndio extinto com pequenos focos de combustão dentro do perímetro atingido.