Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez milhões para obras na estação de Coimbra B

Remodelações vão proporcionar novas condições de conforto e acessibilidade.

Por Gonçalo Silva | 08:57

A estação ferroviária de Coimbra B vai ser modernizada, num investimento que será superior a dez milhões de euros.



O concurso para o projeto na estação que integra a linha do Norte já foi lançado pelo Governo e o objetivo é que as obras estejam concluídas no prazo de três anos e meio.



Segundo apurou o Correio da Manhã, as alterações têm em vista proporcionar novas condições de conforto e acessibilidade aos passageiros.



As remodelações deverão passar por alterações significativas no edifício, sobretudo na cobertura do espaço e nas zonas de espera, tornando-as mais confortáveis e abrigadas.



As acessibilidades às plataformas também deverão sofrer modificações.



As obras tornam-se essenciais numa altura em que a modernização do ramal da Lousã – uma solução em autocarros elétricos que inclui 43 veículos a circular no canal ferroviário - vai levar à desativação do serviço ferroviário que atualmente existe entre a estação de Coimbra B e o centro da cidade - conhecida como Estação Nova. Coimbra B (ou Estação Velha, como é conhecida na cidade), passará a ser a única da cidade a ser servida por comboios.



A intervenção naquela estação, a norte da cidade, é tida como urgente e há muito reivindicada pela população e autarquia, que ao longo dos anos têm vindo a denunciar as condições que atualmente oferece.



Em torno de Coimbra B já foram feitas recentemente algumas obras, com o objetivo de melhorar o acesso a veículos e a criação de um espaço próprio destinado a táxis.



O município de Coimbra conta com mais de 143 mil habitantes.