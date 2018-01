Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez pessoas detidas no Porto pela PSP

Polícia faz fiscalização às principais estradas da cidade.

14:45

Dez pessoas foram detidas na madrugada e manhã deste sábado pela PSP na sequência de uma operação policial nas principais estradas do Porto, segundo um comunicado divulgado pelo Comando Metropolitano do Porto.



Entre as 03h00 e as 09h00 de hoje, a PSO realizou uma operação policial nas estradas, incidindo nos principais eixos do Porto e dando especial atenção à condução sob efeito de álcool e ao excesso de velocidade.



Segundo a nota, dez pessoas foram detidas, oito delas por condução sob efeito de álcool e duas por condução sem carta. Foram ainda apreendidos 12 documento de viaturas.



Ao todo, a PSP do Porto fiscalizou 226 viaturas, realizando teste de alcoolemia a 215 condutores.



Submetidas a controlo por radar durante a madrugada foram 558 viaturas, sendo que dez estavam a ser conduzidas em excesso de velocidade.



Do total de 49 infrações, além do excesso de velocidade, registaram-se 19 por condução sob efeito de álcool.