Dezenas de alunos na rua ajudam ‘guerreiro’ Tiago

O caso e os métodos de ajuda são divulgados através da página de Facebook ‘Pelo Tiaguinho’.



Sensibilizados, alunos e ex-alunos de Fábio Benídio - professor no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, no Porto - resolveram realizar um peditório em vários locais da cidade, ontem à tarde. "O Tiaguinho é um guerreiro e todos esperamos que ele melhore, e que muitos possam contribuir para a sua felicidade", disse Rui Azeredo, um dos alunos envolvidos no peditório.O caso e os métodos de ajuda são divulgados através da página de Facebook ‘Pelo Tiaguinho’.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Tiaguinho é um menino de 4 anos e tem um neuroblastoma (tumor pediátrico raro) de alto risco. Após ano e meio de tratamentos, o cancro regressou e deixou a família, de Matosinhos, devastada. Os pais lutam por uma terapia inovadora, nos Estados Unidos da América, que custa mais de 400 mil euros, além dos exames e diagnósticos necessários. Ontem, cerca de 120 alunos e ex-alunos de escolas da Foz realizaram um peditório, na baixa do Porto, para ajudar a família.O cancro foi diagnosticado em setembro de 2015. "Ele ficou muito debilitado com a quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, mas lutou sempre", indicou Fábio Benídio, pai de Tiaguinho. O novo foco da doença foi detetado há semanas. Segue-se o regresso ao tratamento, no IPO do Porto. "Temos esperança de resultados de remissão, mas sabemos que é mais difícil ele ver-se livre da doença", referiu. A alternativa é o tratamento no hospital Sloan Kettering, em Nova Iorque."Temos fé, mas, colocados perante valores tão altos, começamos a pensar que dar mais esperança ao nosso filho depende de algo que nós não lhe conseguimos garantir", lamentou o pai de Tiaguinho.