Dezenas de feridos e uma vítima mortal no regresso a casa

Vários acidentes registados após o Natal.

Por Mário Freire e João Carlos Rodrigues | 08:40

A chuva e o tráfego intenso, resultante do regresso a casa após a quadra natalícia, provocaram o caos no trânsito, um morto e dezenas de feridos, ao início da noite de ontem. Em Vila Verde, um bebé foi transportado pelos bombeiros para o Hospital de Braga, por precaução, após uma colisão, em Soutelo.



Também a Norte, mas em Valença, uma mulher, com cerca de 50 anos, ficou ferida ao ser atropelada por um carro. Foi levada para o Hospital de Viana do Castelo. Na A1, ao quilómetro 76, próximo de Santarém, um choque em cadeia, envolvendo cinco viaturas, provocou outros tantos feridos e extensas filas de trânsito. No mesmo sentido, Norte/Sul, ao quilometro 177, próximo de Ega, Condeixa, o despiste de um carro fez três feridos.



No IC8, na zona da Isna de São Carlos, Sertã, um acidente entre um ligeiro e um pesado de mercadorias provocou uma vítima mortal, um ferido grave e um ligeiro. Obrigou ao corte da via nos dois sentidos durante várias horas. No Zambujal, São Domingos de Rana, Oeiras, uma colisão entre uma moto e um carro deixou dois feridos graves.



E na Parede, concelho de Cascais, dois adultos e quatro crianças tiveram de receber assistência hospitalar devido a uma aparatosa colisão entre dois automóveis