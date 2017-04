Dezenas no adeus a mais uma vítima em Lamego

Os rostos da tragédia em Lamego

"A nossa última Páscoa é a passagem para uma outra existência. Que esta seja a Páscoa do nosso irmão Hélder e a abertura, para ele, do caminho para o Pai." As palavras do padre Felisberto Capela na cerimónia fúnebre de Hélder Neto, ontem à tarde, em Lustosa, Lousada, emocionaram os oito irmãos que o homem de 37 anos deixou, após a morte trágica nas explosões da fábrica de pirotecnia de Egas Sequeira, no dia 4, em Lamego."No momento em que a morte se impõe sobre as vidas, não deixemos que a tristeza obscureça o coração e a nossa fé. Enchamo-lo de esperança", pediu o sacerdote, que acompanhou o cortejo fúnebre, com dezenas de amigos e vizinhos de Hélder Neto, até ao cemitério de Lustosa, onde o corpo foi sepultado. Os irmãos da vítima não conseguiram conter as lágrimas quando a urna baixou à terra.O presidente da Câmara de Lamego esteve ontem presente na última homenagem a mais uma das oito vítimas da tragédia. "Vim, como crente, deixar um forte abraço aos familiares do Hélder e a esperança de que, onde quer que ele esteja, que seja em paz", referiu ao CM, emocionado. A missa de sétimo dia será domingo, em Lustosa.Inconsolável continua a viúva de Egas Sequeira - que perdeu o marido, uma filha, uma sobrinha e três genros.O Instituto de Medicina Legal do Porto e o Laboratório de Polícia Científica prosseguem a identificação dos restos mortais encontrados no local da tragédia para serem devolvidos, tão brevemente quanto possível, às famílias.