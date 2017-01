Dezoito julgados por tráfico

O principal suspeito está preso preventivamente e uma das arguidas com pulseira electrónica.

O Tribunal de Coimbra começou esta segunda-feira a julgar dezoito pessoas que são acusadas de tráfico de droga, detenção de arma proibida e branqueamento.Dos 16 arguidos (dois não estiveram no tribunal), apenas quatro falaram aos juízes. Os outros optaram por ficar em silêncio.Segundo a acusação do Ministério Público, os arguidos "eram apoiados por familiares e colaboradores, uns vendendo, transportando e guardando parte da droga, e outros ocultavam bens e valores" conseguidos através do tráfico.