Dia trágico na A41 provoca dois mortos

A A41 foi palcode dois trágicos acidentes ontem de manhã. José Costa Lopes, de 52 anos, morreu na sequência de uma violenta colisão na cabine de portagem de Argoncilhe, em Santa Maria da Feira. O funcionário da Brisa que operava naquele local ficou gravemente ferido. Jorge Santos, de 55 anos, morreu após colidir com a traseira de uma carrinha, que fazia manutenção da autoestrada em Campo, Valongo.O primeiro acidente ocorreu pelas 07h30, no sentido Sandim-Espinho. José Lopes, que residia na Vila D’Este, despistou-se, por razões ainda não apuradas, e chocou com a cabine de portagens, destruindo-a por completo. Quando as equipas de socorro dos Bombeiros de Lourosa e do INEM chegaram ao local do acidente, a vítima já não tinha sinais vitais. O óbito foi declarado no local.Pelas 11h00, em Campo, Jorge Santos não se terá apercebido de uma carrinha que circulava em marcha lenta, na faixa da esquerda, em operações de limpeza dos separadores centrais. A colisão foi violenta. O condutor, morador em Paredes, entrou em paragem cardiorrespiratória. Foi socorrido pela equipa médica do INEM do Hospital de São João, no Porto. Durante meia hora foram efetuadas manobras de reanimação, mas sem sucesso. O condutor da carrinha, de 57 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi hospitalizado. As equipas especializadas da GNR foram chamadas para investigar os dois acidentes.