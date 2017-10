Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dinheiro de sucateiros trama militares da GNR

Sargento, dois cabos e um guarda principal respondem em tribunal por corrupção passiva.

Por Magali Pinto | 01:30

O despacho de pronúncia é datado do passado dia 20 e confirma os seis crimes de corrupção passiva imputados ao sargento Bruno Claro, ao cabo chefe José Sá Costa, ao cabo António Teixeira Carneiro e ao guarda principal Ricardo Adrião. Os quatro militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Alcabideche vão sentar-se no banco dos réus, no julgamento que vai começar, muito em breve, no Tribunal de Cascais.



A investigação indica que estes quatro militares conseguiram obter proveitos à custa do negócio das sucatas. Aliás, o processo inicia-se quando um dos sucateiros, de nacionalidade brasileira, apresenta queixa e diz que lhe eram exigidos 400 euros por mês para não lhe fecharem a oficina. Ao longo de vários meses, os militares fecharam os olhos, em troca de dinheiro, a casos de recetação de cobre e outros metais. E exigiam ainda elevadas quantias aos sucateiros para não lhes levantarem outros problemas.



O inquérito – da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Cascais, sob coordenação do Ministério Público de Cascais – é sustentado por diversos meios como escutas telefónicas, vigilâncias e a prova testemunhal das vítimas obrigadas a entregar milhares de euros ao longo de vários meses no ano de 2013, alguns deles que já não estão em Portugal, mas prestaram declarações para memória futura.



Recorde-se que os militares foram detidos no dia 15 de janeiro de 2014 no interior das instalações da GNR de Alcabideche. Foram abordados por 21 agentes da PSP da Esquadra de Investigação Criminal de Cascais e surpreenderam os colegas, familiares e chefias da GNR, que nunca desconfiavam sequer da prática dos crimes.



Os militares agora pronunciados por corrupção passiva continuam a exercer funções na GNR.



PORMENORES

"Bons profissionais"

Na altura em que foram detidos os militares, o CM falou com vários colegas da GNR e todos foram unânimes em referir que eram "bons profissionais".



Estão em liberdade

Três dias depois de serem detidos, os militares ficaram a saber que ficavam em liberdade, sujeitos a Termo de Identidade e Residência.



Guerra entre PSP e GNR

Quando este caso foi conhecido houve um desconforto entre PSP e GNR, uma vez que a segunda instituição desconfiava das provas recolhidas pela PSP.