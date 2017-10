Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dinheiro de tabaco levado de gasolineiras

Ladrões atacaram as duas lojas dos postos da BP em ambos os lados no IC1, em Portelas.

Por Ana Palma | 08:21

O alvo estava selecionado e, na madrugada de ontem, os assaltantes avançaram para os dois postos de combustível da BP, instalados no IC1, em Portelas, São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves. O objetivo era furtar o dinheiro das máquinas de tabaco que se encontram instaladas nas lojas das bombas. Uma vez conseguido o objetivo, os ladrões fugiram, ao que tudo indica com recurso a um automóvel.



Segundo o CM apurou, o assalto ocorreu antes das 06h00, altura em que aqueles dois postos de abastecimento de combustível abrem ao público (encerram às 22h00). Nas bombas do lado sul/norte, os assaltantes arrombaram a porta das traseiras e, uma vez no interior do estabelecimento, destruíram o sistema de alarme e outros equipamentos.



Em seguida forçaram a máquina de tabaco e roubaram o dinheiro que continha, num valor não divulgado mas que se estima que atinja várias centenas de euros.



Não levaram qualquer tabaco, soube o CM. No posto do lado norte/sul, a atuação foi semelhante, mas neste caso os ladrões optaram por arrombar a porta da frente, também com um pé de cabra.



Destruíram igualmente o sistema de alarme. Acabaram, contudo, por não roubar nada, tendo deixado a máquina de tabaco intacta.



A GNR de Messines foi alertada, estando o caso agora a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Silves da GNR, que já visionou as imagens de videovigilância e recolheu indícios no local.