Diretor do gabinete de acidentes com aeronaves vai processar o Estado

Álvaro Neves diz que não está publicado em "nenhum manual de gestão pública que o dirigente superior de uma instituição pública deva estar sujeito a critérios de confiança política".



O diretor do organismo que investiga acidentes com aeronaves conta que "não foi aceite" a sua contestação ao projeto de despacho da sua exoneração elaborado pela tutela.



"Sendo por isso forçado a encetar processo contra o Estado português através dos tribunais competentes. Não permitirei que o meu trabalho de três anos seja desfeito e revertido para o ano de 2012 e 2013", refere.



Álvaro Neves garante que irá "seguir todas as hipóteses possíveis" para a defesa da integridade como profissional: "A minha imagem foi prejudicada com esta tomada de decisão nestes termos, e lutarei pelo esclarecimento da verdade".



Álvaro Neves não entende o seu afastamento e acusa o Governo de impor a "lei da rolha".



"Claro que é fácil apontar excertos das minhas comunicações, alegando essa falta de lealdade, pois, pelos vistos, o regime impõe aos dirigentes a 'lei da rolha'.



O diretor do GPIAA foi muito crítico em relação ao "estrangulamento financeiro" do organismo, que em 2016 viu o orçamento anual reduzido para 300 mil euros (antes eram cerca de 500 mil euros).



O diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA), Álvaro Neves, anunciou hoje que vai processar o Estado português por discordar da sua exoneração, e na defesa da sua integridade profissional e imagem."Considero que esta exoneração não deixa de ter motivos políticos implícitos, razão porque irei avançar judicialmente, pois a minha nomeação foi para os cinco anos de comissão de serviço, sendo publicado em Diário da República o despacho de nomeação assinado em outubro de 2013", refere Álvaro Neves, na mensagem de despedida publicada hoje na página da Internet do GPIAA, em que revela que hoje cessa funções.O Ministério do Planeamento e Infraestruturas exonerou o diretor do GPIAA por "desrespeito do Estatuto do Pessoal Dirigente do Estado". O ministro, Pedro Marques, justificou o afastamento de Álvaro Neves do cargo por se opor "repetidamente" às orientações do Governo.