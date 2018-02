Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretor dos Serviços Prisionais com segurança reforçada

Sindicato diz que Celso Manata está mais vigiado.

Por Miguel Curado | 08:33

O diretor-geral dos Serviços Prisionais, o procurador Celso Manata, recebeu um reforço da sua segurança, tendo vindo a ser visto, em ocasiões oficiais, acompanhado por agentes do Corpo de Segurança Pessoal da PSP. Foi o Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP) a denunciar o facto ao CM, numa altura em que se estão a extremar as posições entre guardas e diretor por causa dos novos horários.



Os guardas prisionais dizem ter vindo a constatar nas últimas semanas, em cerimónias públicas, ou em visitas a estabelecimentos prisionais, que o diretor-geral aparece sempre acompanhado por pelo menos dois agentes do Corpo de Segurança Pessoal, unidade especial da PSP responsável por vigilância a altas entidades, políticos, ou a testemunhas com proteção.



Jorge Alves, presidente do SNGP, disse ao CM esperar que este aumento da segurança pessoal "não seja sinal de que o diretor-geral está a empolar a luta dos guardas, por causa da implementação do novo horário em seis estabelecimentos prisionais do País e pela falta de efetivos que existe nas cadeias, para dizer que tem a segurança em risco". "Garanto que não há ameaças físicas em causa", assegura Jorge Alves.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou ao CM que Celso Manata "tem segurança pessoal, cuja atribuição deriva da avaliação de risco feita pelas entidades competentes no Sistema de Segurança Interna". A mesma fonte, no entanto, desmente qualquer reforço no número de agentes.