Diretora-geral de Saúde confirma novo caso de legionella e outro sob suspeita

Presidente da República diz ter sido informado de que já não há sinais da bactéria.

18:52

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou, esta terça-feira, numa conferência de imprensa, um novo caso de Doença dos legionários no Hospital Francisco Xavier. Ao contrário do que foi dito esta terça-feira por Graça Freitas, o Presidente da República diz ter sido informado de que já não há sinais da bactéria.

O caso foi identificado durante a tarde desta terça-feira e há outro sob investigação.

Graça Freitas garantiu esta terça-feira que o surto pode estar a entrar numa fase favorável.

O número de doentes infetados sobe assim para 35, dos quais cinco estão internados nos Cuidados Intensivos, um no Hospital Egas Moniz, outro no Hospital da Luz e os restantes três continuam no Hospital Francisco Xavier.



Marcelo diz ter sido informado de que já não há sinais da bactéria

O Presidente da República disse esta segunda-feira ter sido informado pelo ministro da Saúde de que, segundo as últimas análises, "neste momento, não há traços ou sinais da existência de 'legionella'" no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.



Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas após a inauguração das novas instalações do Colégio Mira Rio, em Lisboa, considerou que houve "uma ação atempada da unidade hospitalar e do serviço de saúde" e adiantou que, se precisasse, iria sem problema às urgências do Hospital São Francisco Xavier.



Questionado se pensa que foi feito tudo o que era preciso, face à contaminação registada naquele hospital público, que já provocou duas mortes, e se os portugueses podem estar descansados, o chefe de Estado respondeu: "Daquilo que eu sei, e soube há pouco pelo senhor ministro da Saúde, as últimas análises que foram feitas dão negativas".



O Presidente da República disse que, de acordo com essa informação, "depois do que houve de tratamento da água, por iniciativa, aliás, da própria unidade hospitalar, neste momento, não há traços ou sinais da existência de 'legionella'" naquela unidade hospitalar.



"Portanto, nesta altura, olhando para os modelos matemáticos que se utilizam, quando já não há sinais de existência de 'legionella' e quando está a terminar o período de incubação, isso permite prever que não haja, em princípio, um crescimento significativo do número de casos. Esta é a posição que me foi transmitida pelo senhor ministro da Saúde e que penso que a senhora diretora-geral da Saúde também já transmitiu ou irá transmitir aos portugueses", acrescentou.



Ministro da Saúde admite falha técnica na base do surto

O ministro da Saúde afirmou esta segunda-feira que terá havido uma falha técnica na base do surto de legionella no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que infetou até ao momento 35 pessoas e causou dois mortos.



Em conferência de imprensa em Lisboa, Adalberto Campos Fernandes disse que "não se infetam 35 pessoas com uma ausência de falha. Trata-se provavelmente de uma falha técnica".



O ministro considerou irresponsável atribuir este surto a uma falta de financiamento para a manutenção dos equipamentos dos hospitais.



Campos Fernandes adiantou que pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para acompanhar as investigações em curso sobre o surto, entendendo também como importante o "acompanhamento do Ministério Púlico".



Costa diz que Governo acompanha surto com grande consternação e preocupação

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta terça-feira que o Governo acompanha o surto de 'legionella' "com grande consternação e pesar" em relação às vítimas mortais e "com preocupação a evolução" do estado de saúde dos doentes.



"O senhor ministro da Saúde está precisamente neste momento a fazer um ponto de situação no Hospital São Francisco Xavier. O Governo tem acompanhado com grande consternação e pesar relativamente às pessoas que faleceram e com preocupação a evolução do estado de saúde de todos", respondeu aos jornalistas António Costa.



O chefe do Governo respondia a questões à chegada para um encontro com investidores internacionais, um evento paralelo à Web Summit, promovido pela AICEP.



O primeiro-ministro sublinhou que "foram já tomadas medidas para esclarecer tudo aquilo que aconteceu".



"Mas neste momento [ao final da tarde] o ministro da saúde está precisamente a fazer o ponto da situação e melhor do que eu ele está em condições de responder", remeteu.



PSD acusa Estado de "falhar onde não pode falhar"

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou esta terça-feira o Estado de "falhar onde não pode falhar", no Serviço Nacional de Saúde, referindo-se ao surto de 'legionella' no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.



No final de uma reunião com a administração do hospital, Hugo Soares afirmou que o partido irá aguardar pelas análises que estão a ser feitas sobre as causas do surto, mas manifestou já uma certeza.



"O Estado falhou, falhou onde não pode falhar, dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS). As pessoas vêm cá para se curar e, ao contrário, neste caso vieram cá para adoecer, duas até já morreram", lamentou o líder da bancada do PSD.



Hugo Soares, que encabeçou a delegação do PSD que esteve hoje no Hospital São Francisco Xavier, manifestou ainda a solidariedade do partido "com os excelentes profissionais que tudo estão a fazer para que esta situação se possa resolver", desejou rápidas melhoras aos doentes e deixou uma palavra aos familiares das vítimas mortais.



Sobre a necessidade de fazer alterações legislativas, como já defendeu hoje o Bloco de Esquerda, o líder parlamentar do PSD remeteu uma posição para depois de serem conhecidas as causas do surto mas manifestou a convicção de que "a legislação atual é mais do que suficiente".



Hugo Soares recusou ainda que o anterior executivo PSD/CDS tenha acabado com quaisquer auditorias obrigatórias à qualidade do ar interior e à pesquisa de presença de colónias de 'legionella´ em edifícios com climatização.



"Não só as auditorias não acabaram, como a legislação do anterior Governo veio até aprofundar o controlo quanto a surtos de 'legionella'", defendeu, considerando que "chega a ser ridículo" que os partidos de esquerda procurem responsabilizar o Governo anterior por tudo o que de mau acontece no país.