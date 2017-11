Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretora municipal faz obra sem licença

Câmara instaurou processo de averiguação e admite sanções.

Por Manuel Jorge Bento | 08:30

Helena Lopes dirige o Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana na Câmara da Maia, que é responsável pela fiscalização urbanística. Mas, de acordo com uma denúncia enviada às autoridades, não licenciou as obras que foram realizadas na sua habitação - incluindo a edificação de um anexo, alargamento de área da propriedade e construção de uma piscina -, em Folgosa. A autarquia instaurou um processo de averiguação, e admite tomar " as medidas adequadas e as sanções previstas, caso se comprovem as referidas irregularidades".



Em causa está o alegado incumprimento da legislação urbanística - que aquele departamento municipal fiscaliza -, e a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) cobrada naquele terreno, cujo titular será o marido da diretora municipal.



Ao CM, a Câmara da Maia indica que "o facto de a cidadã em causa ser funcionária da autarquia não lhe garante qualquer tratamento de exceção", e que "todos os cidadãos são iguais perante a lei e os regulamentos municipais".



