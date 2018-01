Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MAI autoriza reabertura da discoteca Urban Beach

Eduardo Cabrita pôs fim à medida de encerramento do espaço noturno, em Lisboa.

12:35

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, autorizou esta quinta-feira a reabertura da discoteca Urban Beach, em Lisboa, que estava encerrada desde novembro de 2017 por questões de segurança, disse à Lusa fonte oficial.



Segundo a fonte do Ministério da Administração Interna (MAI), o ministro levantou esta quinta-feira "a medida de polícia de encerramento" à discoteca depois da PSP e da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) ter informado a tutela que estavam reunidas as condições de segurança.



Eduardo Cabrita determinou o encerrado da discoteca por seis meses, na madrugada de 3 de novembro de 2017, após um episódio de agressões divulgado num vídeo e a existência de 38 queixas apresentadas à PSP no ano passado por "alegadas práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista".