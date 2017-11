Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Discotecas reféns da máfia da noite

Grupo organizado que tem hoje a supremacia da imposição, pela violência, dos serviços de segurança em discotecas já está na mira da Justiça.

Por Henrique Machado | 01:44

Extorsão, pela imposição à força de serviços de segurança aos donos de bares e discotecas; violência junto aos espaços como forma de manifestação de poder; controlo, em alguns dos casos, do tráfico de droga no interior dos estabelecimentos. São práticas conhecidas, através das quais a noite de Lisboa é ciclicamente dominada por associações criminosas – e atualmente há pelo menos um grupo organizado com forte implementação na capital, apurou o CM – já estando em marcha uma investigação policial com o Ministério Público.



Vários grupos foram já derrubados pela Justiça – e outros lhes sucederam. Muitas vezes as vítimas, como efeito secundário desta guerra, são clientes, agredidos gratuitamente para criar um efeito de insegurança – coagindo, assim, os donos dos espaços. E tudo acontece com o objetivo de os grupos – sob a fachada de empresas legalizadas – ganharem vantagem no meio que movimenta largos milhões de euros, o da segurança privada, que emprega 35 mil operacionais, mais do que PSP e GNR.



A lei diz que os cadastrados, por exemplo, não têm direito ao controlo e ao exercício de segurança privada – mas é contornada com recurso a ‘testas de ferro’, ocultando os nomes dos verdadeiros responsáveis das empresas. Há mais do que uma, com forte posição no mercado, que estão hoje nessa situação.



A fiscalização do setor compete à PSP, mas no caso do Urban Beach, por exemplo, foi permitido a um grupo de seguranças continuar a trabalhar quando já tinham sido alvo, este ano, de 38 queixas por agressões. Só Pedro Inverno, o principal agressor de dois jovens no último dia 1 – está agora preso –, é suspeito de oito situações anteriores.



PSP não diz porque manteve licenças

A PSP ainda não esclareceu porque permitiu que se mantivessem em funções oito seguranças que já tinham sido alvo de várias queixas por agressão. O CM colocou esta questão à PSP mas ficou sem resposta.n