Discussão acaba com atropelamento

Desavença devido a estacionamento gera crime.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:17

Um desentendimento de trânsito, motivado por um mau estacionamento, culminou com um homem de 22 anos a atropelar outro, de 43, no Montijo. Passou duas vezes com o carro por cima da vítima, uma delas em marcha-atrás, e deixou-a às portas da morte. Fugiu, escondeu o carro e andou uma semana fugido. Foi ontem detido pela Polícia Judiciária de Setúbal. O agressor é filho de um homem que, em junho, tentou matar um PSP a tiro.



Segundo o CM apurou junto de fonte policial, tudo se passou pelas 23h00 da sexta-feira da semana passada, dia 3.



Os dois homens desentenderam-se por causa do estacionamento e chegaram a vias de facto, agredindo-se. O mais novo fugiu para o carro e arrancou a grande velocidade contra o rival. Atropelou-o uma vez, passando com o carro por cima do corpo da vítima, e voltou a fazer o mesmo em marcha-atrás.



A vítima sofreu um pneumotórax, laceração do fígado e pernas partidas, entre outros ferimentos que a deixaram em estado crítico. Foi operada e ainda está internada.



O carro sofreu danos e o agressor escondeu-o, fugindo para local incerto. Foi apanhado quinta-feira pela PJ.