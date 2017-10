Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Discussão de trânsito acaba à facada na rua

Homem de 60 anos foi golpeado no peito com uma faca e o agressor, de 55, foi detido.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 01:30

Pouco passava das 17h00 de quarta-feira quando uma patrulha da GNR de Lagos viu um homem a perseguir outro com uma faca na mão, na zona da Meia Praia. O perseguidor, que já tinha golpeado o perseguido no peito, com a arma branca, acabou detido pelos militares.



Segundo o CM apurou, ontem, junto de fonte do Comando de Faro da GNR, tudo começou numa discussão de trânsito. "Eram dois condutores. Um deles parou numa passadeira, na zona da Meia Praia, mas o outro não queria parar. Começaram a discutir e daí passaram aos insultos e depois às agressões. Um usou uma arma branca para agredir o outro, que se defendeu com uma barra de ferro", disse a referida fonte.



Na briga, um dos homens, de 60 anos, foi ferido com um golpe da arma branca no peito e, assustado, tentou escapar ao outro, que o perseguiu, de faca na mão. Foi nessa altura que a patrulha da GNR passou no local, viu a perseguição, e os militares puseram fim à situação.



O condutor que utilizou a faca, de 55 anos, também ficou ferido e foram ambos assistidos no local pelos meios de socorro e transportados em seguida aos hospitais de Portimão (o esfaqueado) e Lagos (o outro).



Receberam tratamento nas respetivas unidades de saúde e tiveram alta pouco depois, uma vez que apresentavam ferimentos considerados ligeiros.

O condutor detido pela GNR foi entretanto presente a tribunal, tendo o caso passado a inquérito.