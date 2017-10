Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Discussão entre filhas põe mães à pancada

Desentendimento entre estudante e ex-aluna da escola D. Maria II começou há dois anos.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Um desentendimento entre duas estudantes que começou há cerca de dois anos levou, ontem, duas mulheres - mães das jovens - a envolverem-se em agressões mútuas à porta da escola D. Maria II, no centro da cidade de Braga. Uma das alunas, de 17 anos, sofreu escoriações no rosto e na cabeça, mas não precisou de receber tratamento hospitalar. A PSP teve de intervir para acalmar os ânimos.



A confusão instalou-se, cerca das 12h00, à porta do estabelecimento de ensino. Uma ex-aluna da escola, de 18 anos, terá abordado a outra jovem, de 17 anos, quando esta saía da escola. Começaram a discutir e ambas telefonaram às respetivas mães, que rapidamente chegaram à porta da escola.



A conversa subiu de tom, e dos insultos as mulheres e as jovens passaram às agressões físicas, com bofetadas, pontapés, puxões de cabelo e arranhões.



Uma equipa da Esquadra de Intervenção Rápida da PSP de Braga, que se encontrava nas imediações, foi a primeira a avançar para o local e a travar as agressões entre as encarregadas de educação e as alunas. As intervenientes foram identificadas e têm agora seis meses para apresentar queixa formal numa esquadra da PSP.



"Lamentamos que hoje não haja capacidade de diálogo e de perceber que temos de respeitar as opiniões diferentes.



Lamentamos esta situação e vamos falar com a nossa aluna para refletirmos", disse ao CM João Dantas, diretor do agrupamento de escolas.