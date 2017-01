Discutem e mata cunhado à facada

Homem morto à facada pelo cunhado após discussão





A noite de diversão de dois cunhados em Oiã, Oliveira do Bairro, terminou em tragédia. Depois de estarem a beber juntos, os homens, ambos bielorrussos, envolveram- -se numa discussão violenta. Vasyl Babinets, de 42 anos, esfaqueou Hryshkevich Valery, marido da irmã, no tórax. A vítima, de 46 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Tudo se passou no lugar de Carris, na casa onde viviam com Maria Babinets e a filha, de 10 anos.O alerta foi dado pelas 03h10 e, quando os Bombeiros de Oliveira do Bairro chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Bombeiros e a equipa médica do INEM de Aveiro iniciaram as manobras de reanimação, mas Hryshkevich Valery morreu no local."Conhecia os dois muito bem, estava com eles todos os dias no café em frente à casa deles. Sempre foram pessoas calmas e nunca provocaram desacatos", disse ao CM Nelson Jesus, amigo dos dois cunhados. "O Hryshkevich era mais comunicativo e alegre, o Vasyl passava o tempo a falar com a família, que está na Bielorrússia, pela internet. Nada fazia prever esta tragédia", acrescentou.