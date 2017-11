Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Discutiu com a mulher antes de a matar a tiro

Casal estava divorciado desde outubro e o taxista insistia em reatar a relação.

Por Paulo Jorge Duarte e Tânia Rei | 01:30

Agostinho Almeida e Carla Soares tiveram uma discussão violenta em plena via pública, instantes antes de o taxista matar a mulher e depois se suicidar. Os moradores da rua do Campismo, na Madalena, Vila Nova de Gaia, foram às janelas e o taxista arrancou com o carro. Cerca de 200 metros à frente, disparou a pistola e matou a mulher, suicidando-se a seguir.



"Eles estiveram a discutir muito, cerca das 4h30, e o homem pareceu-me embriagado. Quando se aperceberam que tinham acordado os moradores, meteram-se no carro, e foram embora", disse ao CM uma moradora. Foi uma outra vizinha que, pelas 9h45 de quarta-feira, deu o alerta para o crime, ao passar pelo carro e apercebendo-se dos dois corpos inanimados no interior.



Cansada dos maus-tratos e agressões, Carla tinha deixado a casa de Foz Côa onde vivia com o marido Agostinho e os dois filhos, de 12 e 13 anos. Fugiu para casa da irmã no Porto.



Agostinho estava indiciado por violência doméstica e tinha uma pulseira eletrónica para não se aproximar de Carla, que também tinha um dispositivo que detetava a aproximação do agressor.



O casal divorciou-se em outubro passado, mas Agostinho insistia em reatar a relação. Carla pediu a suspensão do processo de violência doméstica mas o Tribunal de Foz Côa recusou. Na madrugada de quarta-feira convenceu a mulher a ir ter com ele.



Para que os dispositivos não dessem o alerta, Carla deixou o seu aparelho em casa.