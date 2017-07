Dispara à queima-roupa e rouba carro a mulher

Ladrão, com cerca de 50 anos, atingiu a tiro uma mulher e um homem em dois assaltos no espaço de meia hora.

Por Aureliana Gomes e Tânia Laranjo | 12.07.17

"Dá-me o dinheiro", disse às duas vítimas o homem, já com cadastro, que baleou uma mulher de 62 anos nas costas, no estacionamento de um supermercado de Rechousa, Vila Nova de Gaia, roubando-lhe o carro - um Fiat Punto branco -, e baleou um funcionário de 22 anos, na Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, também em Gaia, atingindo-o numa perna. O atirador, um toxicodependente com cerca de 50 anos, foi detido, em tempo recorde pela Polícia Judiciária do Porto.No carjacking, atuou de cara destapada. Mas foi à Junta de Pedroso já encapuzado. Entrou para a zona de atendimento, onde estariam cerca de 10 pessoas. Baleou à queima-roupa o funcionário que o abordou. "Segundo testemunhas, ele estava de cara tapada e só dizia ‘Dá-me o dinheiro’. Abriu uma primeira gaveta que não tinha quaisquer valores e, quando se dirigiu à segunda, um dos funcionários disse que essa estava vazia. Foi quando disparou", disse ao, o presidente da autarquia, Filipe Lopes. O homem disparou novamente, mas para o chão. De seguida, fugiu. O autarca não tem dúvidas de que procurava apenas dinheiro, até porque ali funciona um balcão dos CTT.O carro da primeira vítima foi entretanto recuperado pela PJ. O toxicodependente vai ser presente, hoje, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.As duas vítimas, ambas feridas, foram transportadas para o hospital de Vila Nova de Gaia. Não correm risco de vida.