Dispara arma contra marido e é absolvida

Não foi provado que tivesse disparado com intenção de matar.

Por Francisco Manuel | 09:01

A mulher de Vagos acusada de tentativa de homicídio por ter alvejado o marido com um tiro de caçadeira foi esta quarta-feira absolvida pelo Tribunal de Aveiro.



Não foi provado que tivesse direcionado a arma para o marido e disparado com intenção de o matar.



"Não havendo prova dessa intenção, não há dados para imputar o crime", disse o juiz.



Os factos ocorreram a 5 de maio de 2015, na residência do casal. Em julgamento, a arguida, o marido e o filho ficaram em silêncio.