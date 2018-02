Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dispara para matar casal por denúncia à polícia

Jovem, de 22 anos, foi detido pela Judiciária do Porto após disparar sobre carro.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Convencido de que tinha sido denunciado à polícia por ter participado em negócios ilícitos, depois de dois seguranças lhe terem exigido a quantia de 100 mil euros para se manterem calados, decidiu ajustar contas: "Da próxima vez vai ser a tiro, ó chibo", avisou o jovem, de 22 anos, depois de ter espancado o suposto denunciante numa bomba de gasolina em Vila Nova de Gaia, no início do mês de janeiro.



Poucos dias depois, cumpriu a promessa e fez vários disparos em direção ao carro onde o homem seguia com a namorada. Três dos disparos atingiram a viatura, mas, por sorte, não conseguiu acertar em nenhum dos ocupantes.



O atirador - um jovem desempregado com um longo historial por crimes violentos - estava em fuga desde o dia dos disparos, a 31 de janeiro deste ano. Foi detido pela Polícia Judiciária do Porto e levado ontem a tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório.



Está indiciado por duas tentativas de homicídio. O juiz de instrução criminal aplicou-lhe uma medida privativa de liberdade: vai aguardar julgamento preso em casa, vigiado com pulseira eletrónica.



Tudo aconteceu na praceta João Oliveira Marques, em Vilar do Andorinho, Vila Nova de Gaia, pelas 16h30, altura em que se encontravam na rua muitos adultos e crianças.



A população viveu grandes momentos de pânico com os disparos. O suspeito conseguiu escapar, mas a vítima identificou logo o agressor. Dias antes tinha sido brutalmente agredido a murro e pontapés pelo mesmo homem, num posto de abastecimento de combustíveis de Vila Nova de Gaia.



PORMENORES

Chantagem

O arguido garantiu que estava a ser vítima de uma chantagem por ter bastante dinheiro. Diz que apesar de ter sido ameaçado nunca apresentou queixa às autoridades policiais por receio.



Antecedentes

O jovem, de 22 anos, agora detido pela Polícia Judiciária já tem antecedentes criminais por crimes contra a propriedade e integridade física e está a ser visado em diversas investigações policiais.



Arma

O atirador usou uma arma ilegal e por isso também está indiciado pelo crime de detenção de arma proibida. O arguido foi levado para a cadeia até que lhe seja colocada a pulseira eletrónica.