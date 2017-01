Dispara para matar cunhado

O homem atingido foi hospitalizado mas não corre perigo de vida.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma discussão entre dois homens, cunhados entre si, terminou ontem a tiro de caçadeira. A tentativa de homicídio ocorreu na Eira das Mouras, na Serra de Água, Madeira. Um dos envolvidos, de 62 anos, foi atingido por dois disparos.Segundo oapurou, na origem do crime esteve um desentendimento por causa de terrenos agrícolas.A vítima foi atingida de raspão num braço e numa perna. Conseguiu esconder-se do agressor, que fugiu do local e à hora de fecho desta edição estava a ser procurado pelas autoridades.