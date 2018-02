Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Disparam em fuga para matar GNR

Gang julgado por 12 roubos a carrinhas de tabaco e por tiros contra militares de patrulha.

Por João Nuno Pepino | 01:30

O Tribunal de Santarém começou a julgar dois homens que estiveram na perseguição de carro, da ponte Vasco da Gama ao Porto Alto, em setembro de 2016, que acabou com um militar da GNR baleado e um dos fugitivos abatido a tiro pelas autoridades.



Ao todo são julgados quatro elementos de um gang do bairro da Torre, Camarate, Loures, que assaltavam distribuidores de tabaco com violência – dois estavam na perseguição em que um terceiro elemento morreu. De 9 de junho a 9 de setembro de 2016 assaltaram 12 carrinhas na zona centro, segundo a acusação.



Armados, agrediam as vítimas e arrecadaram mais de 102 mil euros em tabaco e quase 25 mil em dinheiro. O principal arguido, Francisco Candeias, de 26 anos, conhecido por ‘Calão’, responde por 30 crimes.



Além de duas acusações por homicídio tentado, por ter aberto fogo sobre os dois militares que o perseguiam, responde por 12 crimes de roubo e oito de sequestro, entre outros.



Jorge Emídio, 23 anos, ia também na perseguição e responde por 8 crimes, em que se incluem as duas tentativas de matar os elementos da GNR.



Os outros dois arguidos respondem por roubo, sequestro e detenção de arma proibida.