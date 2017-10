Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Disparos e pancadaria à porta de discoteca em Ermesinde

PSP identificou três homens que estavam “exaltados” devido a desacatos entre grupos.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:43

A madrugada de domingo relevou-se agitada na freguesia de Ermesinde devido a desacatos à porta da discoteca Selfie, na avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Um grupo envolveu-se em confrontos físicos e efetuou vários disparos para o ar. Uma mulher, que tentou fugir do local, em pânico, caiu e ficou ferida.



O INEM foi alertado às 06h04 para a existência de armas de fogo no local e vários disparos. A PSP também mobilizou de imediato uma patrulha. Um dos responsáveis daquele espaço de diversão noturna garantiu ao CM que "a Selfie não teve nada a ver com o caso" e que àquela hora já não havia clientes no interior do estabelecimento.



"Fechámos às 06h00 e o meu sócio, que ficou até mais tarde, não se apercebeu de nada", disse o responsável. A PSP identificou três homens que estavam "exaltados". Os vizinhos falam numa zona não segura e propícia à violência "É a juventude que temos. Já não é a primeira vez que disparam tiros aqui. As autoridades têm de estar mais alerta", disse um morador. Ainda na madrugada de ontem, no Praxe Bar, em Gandra, no concelho de Paredes, houve registo de desacatos.



Às 05h30, em Caminha, um homem de 27 deslocou-se sozinho ao posto da GNR. Queixou-se que foi agredido por um segurança no interior da discoteca Alfândega.



Os militares da GNR fizeram o registo da ocorrência e acionaram os meios de socorro, que transportaram depois a vítima para o hospital de Viana do Castelo.