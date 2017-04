Três tiros foram disparados, esta segunda-feira à tarde, na rua de S. Victor, na zona das Fontainhas, no Porto.



Os disparos aconteceram à porta de um prédio, por volta das 17h00, por razões ainda desconhecidas.



De acordo com fonte da PSP, não há registo de feridos e as autoridades estão no local a tentar perceber as razões dos desacatos.









A Polícia Judiciária também foi chamada ao local.

