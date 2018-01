Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Disponibilizadas mais 27 camas de internamento

ARS do Algarve ativa fase laranja do Plano de Contingência para fazer face à afluência de doentes.

Por João Mira Godinho | 09:14

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve anunciou, esta terça-feira, a ativação da fase laranja do Plano de Contingência Sazonal de Inverno, com a abertura de mais 27 camas de internamento na região.



A decisão foi tomada "para fazer face à afluência de doentes", elevando para 49 o número de camas acionadas ao abrigo daquele plano, adiantou a ARS em comunicado. Também pela afluência de doentes no período de inverno, já tinham sido ativadas 22 camas nas unidades hospitalares de Faro e Portimão.



Durante este mês, está prevista a ampliação e reconversão de mais 20 camas de Cuidados Continuados Integrados na região, nas tipologias de convalescença e de média e longa duração. Serão ativadas dez camas em Portimão e dez na freguesia do Azinhal (Castro Marim). Esta medida visa "reforçar as respostas ao nível de internamento, aliviando desta forma a pressão nos serviços hospitalares algarvios", diz a ARS.



A informação surge depois de a equipa de enfermeiros nas Urgências do hospital de Faro denunciar uma situação de caos no serviço, com doentes dias e até semanas em macas. A denúncia foi feita com fotos a ilustrarem a situação.



Na semana passada, a ARS já tinha anunciado um reforço do atendimento nos três Agrupamentos de Centros de Saúde da região, para garantir que os serviços respondem ao pico da gripe.



No âmbito do Plano de Contingência Sazonal de Inverno, tinha sido feito um reforço de recursos humanos e alargado o horário de atendimento nos centros de saúde, bem como as consultas de recurso em diversos concelhos.