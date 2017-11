Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Disse que viu um corpo ou porco”

Hélder Moreira quebra silêncio e contraria o que afirmou no interrogatório.

01:30

Hélder Moreira quebrou, ontem, o silêncio, dois meses depois de ter começado o julgamento da Máfia de Braga, no Tribunal de S. João Novo, no Porto.



O arguido que, num dos autos de interrogatório - lido em audiência a pedido do Ministério Público -, afirmou ter visto o corpo do empresário João Paulo Rodrigues dentro de um bidão, diz agora perante o coletivo de juízes, que afinal não viu nada.



"Estive no Bom Piso [armazém], mas não vi nenhum corpo. Fui lá com o Emanuel Paulino, o Manuel e o Adolfo Bourbon, o Rafael e o Nico [Joaquim Ferreira], no sábado (dia após o rapto), para que retirassem o bidão que o Paulino me tinha pedido para guardar e que alegadamente continha detergente, mas não entrei. Foi também nesse dia que, depois de uma fissura na cuba, descobri pelo cheiro que era ácido", disse ontem.



Contrariando também o que afirmou no interrogatório, Hélder Moreira, que tinha dito que outro arguido lhe confidenciou ter visto Emanuel Paulino estrangular a vítima, negou ter falado com outros arguidos sobre o assunto: "Nunca na vida tive conversas sobre o tema".



Ouvido durante mais de quatro horas pelo coletivo de juízes, o arguido disse que desconfiou que se passava mais alguma coisa naquele armazém e questionou Nico. "Ele disse que estava lá um corpo ou um porco, não percebi muito bem, mas fiquei sempre com a ideia de que era um corpo", referiu.



No entanto, garante, desvalorizou a afirmação porque "essa pessoa tem alucinações".