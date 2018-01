Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Distrito de Braga já tem mais de vinte santuários

Reitores dos santuários portugueses querem proporcionar mais abertura ao exterior.

Por Secundino Cunha | 09:08

O Santuário do Bom Jesus, em Braga, poderá acolher, no primeiro trimestre de 2019, o primeiro Congresso Nacional dos Santuários Portugueses, cuja realização foi decidida no encontro da Associação dos Reitores dos Santuários de Portugal (ARSP), que decorreu na segunda e na terça-feira, em Fátima.



"Os santuários devem abrir-se ao exterior, cativando mais fiéis e, em particular, pessoas ligadas à cultura e à arte", afirmou, no final do encontro, o padre Sezinhando Alberto, reitor do Santuário do Cristo Rei, em Almada, que este ano celebra seis décadas de existência.



Ao todo, em Portugal existem 168 santuários, mais de 20 dos quais localizados no distrito de Braga. O maior santuário português, em termos de afluência de fiéis, é, destacadamente, o de Fátima, distrito de Santarém, seguindo-se três do distrito de Braga: S. Bento da Porta Aberta (Terras de Bouro), Bom Jesus e Sameiro.



O encontro desta semana juntou, na Casa do Carmo, duas dezenas de reitores e começou com uma palestra do anfitrião, padre Carlos Cabecinhas, que assegurou que "o que define um santuário são as celebrações".



Já o presidente da ARSP considerou que os santuários devem ser escolas de oração. "Todos nós estamos empenhados para que os santuários se transformem em escolas de oração. Não apenas em espaços de oração, mas em escolas e, para haver uma escola, tem que haver pessoas formadas", afirmou o padre Sezinhando Alberto.



A realização do congresso está decidida e deverá ter lugar no Santuário do Bom Jesus, faltando apenas definir o programa e a data.