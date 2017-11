Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Distúrbios impedem avião da EasyJet de descolar da Madeira

Injúrias e ofensas aos membros da tripulação levou à atuação do piloto.

12:29

Um avião da EasyJet que partia da Madeira para Lisboa foi impedido de descolar por distúrbios dentro do aparelho, esta quinta-feira.



O voo U2 7606 tinha hora de partida Às 21h15 mas o comandante decidiu chamar as autoridades e não descolar devido à falta de condições de segurança. Um grupo de passageiros não cumpriu as ordens da tripulação de se manterem sentados, em silêncio e com os cintos apertados e ainda ofendeu a tripulação e o piloto da aeronave, segundo avança o DIÁRIO.



Ainda não é conhecido o motivo que levou os passageiros a protestar mas sabe-se que a polícia teve de intervir quando o aparelho regressou à placa do aeroporto Cristiano Ronaldo.



Os passageiros que causaram o distúrbio não viajaram neste voo e foram encaminhados para a esquadra aeroportuária de Santa Cruz, na Madeira.