Dívida da câmara baixou doze milhões de euros

Tudo somado, Paulo Cunha não tem dúvidas de que 2016 foi um ano positivo para o concelho. "Crescemos, evoluímos, demos mais qualidade de vida à geração atual de famalicenses, mas ao mesmo tempo reforçamos as condições estruturais para que as futuras gerações de famalicenses possam viver com qualidade, crescer e orgulhar- -se do legado que lhes deixamos", afirmou Paulo Cunha.O autarca considera que estão lançadas bases para que os próximos anos sejam ainda mais positivos para os famalicenses do que o de 2016. "Investimos mais de 28 milhões de euros em saneamento, abastecimento de água, requalificação viária e do parque escolar. Investimento que vai continuar, afirmou.