Dívidas levam casal a fazer pacto de morte

Inglês de 69 anos e a companheira portuguesa morrem após queda de 15 metros em Cascais.

Por João Tavares e Miguel Curado | 01:30

Um homem saía para o trabalho quando deu com o cenário macabro. À porta do prédio, em Cascais, estavam os corpos ensanguentados de um casal de vizinhos. Caíram de uma altura aproximada de 15 metros, no que terá sido um pacto de morte. Dentro da casa das vítimas, a Polícia Judiciária encontrou diversos comprimidos e cartas de despedida. Alegados problemas financeiros estarão na origem deste ato.



Maria Ramos, de 54 anos, e James Sanders Frost, um inglês de 69, tiveram morte imediata. Os corpos estavam a dois metros de distância um do outro.



O alerta foi dado às 06h40 de ontem. Apesar da prontidão dos bombeiros de Cascais e da equipa médica do INEM, já nada havia a fazer no socorro às vítimas. Os óbitos foram declarados pouco depois pelos médicos.



As autoridades acreditam que as mortes terão acontecido muito antes do alerta, mas que por ser de madrugada ninguém deu conta do que se passou. O casal caiu de um terraço do último piso. A PSP de Cascais isolou, de imediato, aquele local de passagem dos moradores do prédio de 5 andares. Aliás, à chegada da polícia, a porta de vidro que dava acesso ao local ainda se encontrava aberta.



A PSP alertou então a PJ, que fez deslocar para o local quatro inspetores. Ao longo de mais de duas horas recolheram indícios junto dos corpos, mas também na residência do casal e no terraço. Pela frente tinham vários cenários possíveis, desde um duplo suicídio, um acidente, ou até mesmo um homicídio seguido de suicídio.



Mas as cartas escritas pelo inglês e pela companheira demonstram que houve um planeamento das vítimas, que caíram do terraço do prédio na Avª Marechal Carmona.



Os corpos foram recolhidos pela equipa de automacas da PSP e levados para o Instituto de Medicina Legal. A PJ investiga.