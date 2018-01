Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diz que tira a vida à mulher e esconde armas e munições

Vítima denunciou o caso há cerca de três meses.

Por M.C. | 08:55

A GNR de Setúbal apreendeu várias armas de fogo e um total de 2181 munições de caçadeira a um homem de 56 anos, residente em Alcácer do Sal, que usava as armas para ameaçar de morte a antiga companheira.



A vítima denunciou o caso há cerca de três meses e a investigação passou para um núcleo especializado de investigação de violência doméstica.



Na quarta-feira, foi feita busca à residência do agressor e apreendidas cautelarmente as munições e ainda duas caçadeira, uma espingarda de ar comprimido e uma faca.