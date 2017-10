Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dizeres transmontanos reunidos num dicionário

Três amigos fizeram uma recolha exaustiva de palavras e expressões típicas, mas esperam novos contributos.

São mais de 10 mil as entradas que compõem o ‘Dicionário de Palavras Soltas do Povo Transmontano’, no qual estão reunidas palavras e expressões típicas de Trás-os-Montes. Chegou às bancas na semana passada e será apresentado oficialmente na quarta- -feira. A ideia surgiu há mais de três anos, pelas mãos de três amigos que, em 2013, se cruzaram na Junta da Sé, em Santa Maria e Meixedo, Bragança.



"Calhava muitas vezes usarmos palavras que estão a cair em desuso. Até as escrevíamos para não nos esquecermos ou porque há muito tempo que não as ouvíamos", conta José Pires, de 47 anos, professor de Informática e um dos autores.



Na pesquisa, que se estendeu aos distritos de Bragança e Vila Real, teve como companheiros Cidália Martins, de 46 anos, e Mário Sacramento, de 49, ambos naturais de Vinhais e formados em Educação Social. Juntos tiveram ajuda de amigos. "Começámos por registar as palavras que nós e a nossa família conhecíamos. Depois, fomos às aldeias e, por fim, colaboraram amigos e conhecidos", acrescenta José Pires.



Entre as palavras registadas, está o ‘bô’, uma expressão muitas vezes usada para exprimir admiração, e outras como ‘guiço’ (pequeno bocado de madeira) ou ‘c’mo quera’ (expressão usada numa frase que formula uma hipótese). Garantem os mentores do dicionário que, agora, ainda usam estes dizeres com mais ênfase para que não se percam com a erosão do tempo.



O dicionário poderá ainda ser aumentado. Por isso, tanto nas redes sociais como através de um email criado para o efeito, serão aceites outras palavras e expressões típicas.