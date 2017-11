Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doam sapatilhas e afeto a meninos do Padre Grilo

Acolhe mais de 40 crianças e jovens, entre os 10 e os 21 anos, em situação de risco.

Por Manuel Jorge Bento | 10:36

Mais de cem pares de sapatilhas, dezenas de peças de vestuário e material desportivo, uma partida de futsal e um jantar foram oferecidos pela equipa Forças de Segurança Unidas aos 45 jovens e crianças, entre 10 e 21 anos, que são acolhidos pela Obra do Padre Grilo, em Matosinhos.



"Só queremos que estes meninos tenham dias felizes", afirmou ao CM Bruno Silva, porta-voz da equipa que reúne elementos das forças de segurança.



"A instituição não vive sem o apoio da Segurança Social. Temos voluntariado, muita gente que, discretamente, faz os seus contributos e casas de comércio que nos fornecem as suas sobras. É sempre preciso apoio das pessoas. Mas não é só dar; é dar e estar e conviver com eles, numa relação de proximidade. Aceitamos tudo o que nos quiserem dar. Se alguma coisa não servir imediatamente, temos uma tômbola nas festas do Senhor de Matosinhos, onde convertermos o que nos dão em alguns tostões para ajudar a instituição", disse Conceição Silva, presidente da direção da Obra do Padre Grilo.



"É realmente importante ver o sorriso destas crianças, sentir o aconchego e a felicidade que transmitem por um pequeno momento, que para nós pode não ser muito, mas que para eles é muito importante", referiu Sílvia Caçador, colaboradora da Forças de Segurança Unidas na iniciativa solidária. "A história de vida destes meninos mexe com quem é pai", admitiu Bruno Silva, emocionado.



A Obra do Padre Grilo foi fundada há mais de 60 anos pelo sacerdote que lhe deu o nome. Numa altura em que havia muita miséria em Matosinhos, recolhia os meninos que perdiam os pais, pescadores, no mar.