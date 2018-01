Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de nove anos denuncia em redação abusos de professor

Homem de 56 anos é docente do primeiro ciclo do ensino básico numa escola de Coimbra.

Por Paula Gonçalves | 06:00

Um professor de 56 anos, docente do primeiro ciclo do ensino básico numa escola do concelho de Coimbra, está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Centro por suspeita de abuso sexual de uma aluna.



A situação foi denunciada através de uma redação da menina de nove anos sobre o professor. No texto, a criança, que é aluna do 4º ano, terá escrito que gostava dos presentes que o docente lhe dava, mas não quando lhe tocava no corpo.



Após a denúncia, o professor não voltou à escola desde segunda-feira, segundo um familiar de uma das alunas, e as aulas estão a ser asseguradas por uma professora.



Confrontado pelo CM, fonte do Ministério da Educação não confirma se o docente foi suspenso, mas referiu que a "direção da escola acionou todos os mecanismos que tinha ao seu dispor para assegurar o normal funcionamento das atividades letivas". Acrescenta ainda que o caso "foi entregue às autoridades competentes".



A situação deixou a população da aldeia, nos arredores de Coimbra, em choque. O professor em causa há vários anos que leciona naquele estabelecimento de ensino, sem nunca ter sido detetada qualquer suspeita.



O alerta foi dado na semana passada pelos pais da menina, depois de verem o texto que escreveu, e que tinha sido pedido à turma pelo professor. Após reuniões com os outros pais, o caso foi denunciado.



Um familiar de uma aluna diz que outras meninas da mesma turma terão sido abusadas e que quando evitavam o contacto do docente seriam postas de castigo.