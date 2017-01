Doença deixa prova em risco

Na acusação de 222 páginas, que valida toda a investigação da Polícia Judiciária de Braga, o tribunal decreta o arresto de carros, casas e contas bancárias, num valor total de 658 mil euros aos três elementos da administração dos TUB. Vítor Sousa foi o que teve maior volume de bens arrestados. Só em carros e num apartamento em Esposende, foram confiscados 452 mil euros. Luís Paradinha, Patrick Gotz e a MAN Portugal respondem por corrupção ativa e corrupção ativa em comércio internacional.

O estado avançado de doença de Abílio Costa, administrador da MAN Braga, considerado testemunha fulcral no caso dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) - que envolve Vítor Sousa, ex-vice-presidente de Mesquita Machado na câmara -, pode comprometer a produção de prova em julgamento. O empresário foi o primeiro arguido do processo de corrupção, mas o Ministério Público (MP) decidiu não o sentar no banco dos réus.Na acusação deduzida a 30 de dezembro, o MP atribui a Vítor Sousa, que foi candidato do PS à Câmara de Braga em 2013, os crimes de administração danosa e corrupção passiva, na compra de autocarros MAN para os TUB, como o Correio da Manhã avançou há uma semana.Além do administrador, a sua vogal Cândida Serapicos, também próxima de Mesquita Machado, foi acusada dos crimes de administração danosa e corrupção passiva, assim como Luís Vale, responsável de compras dos TUB, também foi acusado dos mesmos crimes.