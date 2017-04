Doente cardíaco atira-se ao mar para salvar jovem

Disseram que tinham de ir buscar a toalha e nunca mais regressaram", disse o capitão. Hélder Ferreira foi hospitalizado no S. João, Porto, em situação estável.

Hélder Ferreira, de 32 anos, tem histórico de problemas cardíacos, mas não hesitou em se lançar ao mar, ontem à tarde, para resgatar uma jovem de 14 anos que estava em dificuldades, na praia de Loulé, Póvoa de Varzim. Já com a menor a salvo, o homem começou a sentir-se mal."A jovem estava com uns amigos e foi para um local que tinha poucas pessoas. Na água, acabou por ficar aflita e um banhista tentou socorrê-la. No final, a menina não teve qualquer problema. O homem que a salvou, e que tem um pacemaker, acabou por ter de ser hospitalizado. Foi um terceiro homem que depois ajudou a retirar os dois da água", disse José Coelho, capitão do porto da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde.Bombeiros e Polícia Marítima foram chamados. As autoridades tentaram falar com a jovem para perceber o que tinha acontecido, mas a menor fugiu do local com uma amiga. "Talvez com medo da reação dos pais, fugiram de nós.