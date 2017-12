Doente internado com legionella morre em Coimbra

Vítima estava internada no Centro Hospitalar e Universitário daquela cidade.

Por Lusa | 19.12.17

Um doente com diagnóstico inicial de legionella morreu no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde estava internado, informou esta terça-feira a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.





Em comunicado, o Departamento de Saúde Pública da ARS do Centro confirma o óbito do doente, "após contacto com a administração" do CHUC.



Segundo o gabinete de relações públicas da Administração Regional de Saúde, aguarda-se agora "a realização de autópsia médico-legal para determinação da causa da morte" do paciente.



"A investigação ambiental relacionada com este caso foi efetuada pelo departamento e pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, não se tendo identificado fontes de emissão de aerossóis contaminados com potencial infeccioso", adianta.



Por outro lado, o Departamento de Saúde Pública da ARS do Centro afirma "ter-se estado em presença de um caso isolado" e recorda que a legionella "não se transmite de pessoa a pessoa".



"Toda a situação clínica do doente em causa foi devidamente explicada aos familiares pela equipa médica assistente", acrescenta.



Na sua edição 'online', o semanário regional Campeão das Províncias noticiou ao início da manhã que "um homem que padecia de legionella morreu hoje", em Coimbra, após ter estado internado "durante um mês".



Com este óbito, sobe para sete o número de pessoas que morreram com diagnóstico inicial de legionella.