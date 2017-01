Doente oncológico aguarda consulta há quatro meses

Ermida Rebelo, presidente do Conselho de Administração do Centro-Hospitalar Tondela-Viseu, assegura que só existe um caso atrasado de um doente oncológico. A dirigente reconhece que no serviço de Urologia há bastantes dificuldades.



"Temos quatro urologias quando devíamos ter oito. Já abrimos uma vaga para preencher mas não há medicos que queiram vir trabalhar para o interior onde a população está cada vez mais envelhecida e o núcleo de doentes oncológicos está a aumentar. Os nossos urologistas já fazem horas extraordinárias para conseguirmos diminuir a lista de espera", justifica.









Manuel Figueiredo, de 56 anos, sofre de cancro da bexiga, e aguarda uma consulta de Urologia com urgência no Centro Hospitalar Tondela-Viseu. O homem, que garante que tem vindo a perder peso desde setembro do ano passado - altura em que lhe foi diagnosticado o tumor - já se dirigiu aos serviços onde lhe disseram que a consulta deveria ser marcada para abril."A minha mulher também ligou para lá e disseram-lhe que estão a chamar os doentes de 2012. Eu não tenho dinheiro para ir a um médico privado porque estou desempregado", relatou o utente a um jornal nacional.João Sousa, de 49 anos, contou à mesma publicação que tem um testículo a inchar desde há quase três anos e que desde então espera por uma consulta de urologia no Centro Hospitalar Tondela-Viseu.