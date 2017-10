Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doentes oncológicas em espetáculo solidário

Valor angariado servirá para adquirir cabeleiras e apoiar doentes com poucos recursos.

Por Ana Palma | 08:47

Sónia Pacheco tem 46 anos e em 2009 venceu o cancro da mama. Paula Mendonça tem 57 e luta neste momento contra a doença.



Ambas, com mais três pacientes oncológicas, vão protagonizar o espetáculo solidário ‘Once upon a time’ (’Era uma vez...’), que vai decorrer amanhã, segunda-feira, pelas 21h30, no Centro de Congressos do Arade, no Parchal, em Lagoa.



O espetáculo, organizado por Sónia Pacheco através do espaço de saúde e bem-estar Laço Brilhante, em Portimão, inclui dança e música e também moda, onde as modelos são as próprias pacientes, que irão usufruir de uma mudança de visual e desfilar e dançar em palco.



"O objetivo do evento é proporcionar o aumento da autoestima nesta fase menos boa da vida, que não devem deixar de viver, mas sem deixar de cuidar da imagem. Queremos também sensibilizar a população para a doença, de forma a evitar que as pacientes sejam descriminadas", revelou ao CM Sónia Pacheco.



"Vai ser difícil a nossa exposição. Talvez as lágrimas corram para dentro, mas quero demonstrar que, se a minha vizinha do lado passar pelo mesmo, podemos ultrapassar isto", referiu por sua vez ao CM Paula Mendonça.



O bilhete tem um custo de 5 euros. Há ainda uma t-shirt com o logótipo do Laço Brilhante que pode ser adquirida por 7 euros.



O valor angariado será convertido em cabeleiras e revertido a favor das pacientes com menos recursos do Hospital de Dia de Oncologia de Portimão.



O espetáculo conta com a participação especial da Academia Dança Mais e do Conservatório de Música de Portimão.