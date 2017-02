Doentes vão de manhã marcar consulta para a tarde

Ao CM, fonte da Administração Regional de Saúde explicou que a falta de médicos em Lagoa "é um problema estrutural". Neste momento, o centro de saúde tem "seis médicos para 23 mil utentes inscritos". Em fevereiro deverá entrar em funções outro médico. As consultas de recurso do dia são atualmente realizadas entre as 14h00 e as 22h00 e as inscrições são feitas durante a manhã, "por sugestão de vários utentes".

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Começam a chegar a partir das 07h00, ao Centro de Saúde de Lagoa, e esperam, ao frio e à chuva, que os portões se abram para poderem ir buscar uma senha para uma consulta de recurso. Depois vão-se embora, para voltarem após o almoço. É que as consultas só começam às 14h00. Para os utentes daquela unidade de saúde, a situação é "desagradável" e apontam o dedo à "falta de médicos"."Vim aqui ontem [segunda-feira] e mandaram-me voltar hoje [ontem], às 08h00. Não se admite, temos muita população, devia haver mais médicos para isto funcionar melhor", diz Ana Mora, 46 anos, residente em Ferragudo. "Não tenho médico de família, tenho de vir até Lagoa. Isto é desconfortável."Já Nazaré Dias, 69 anos, de Lagoa, considera "muito infeliz" a situação. "Hoje [ontem] até nem está muito frio e ainda não chove, mas é desagradável. Imagine se fosse na semana passada, com o frio que fez..." Opinião idêntica tem Maria José, 62 anos, de Lagoa: "Vimos para aqui doentes, eu estou com uma gripe que nem me aguento em pé, para conseguir senha, fazer a inscrição e depois voltar à tarde, para a consulta. As pessoas reclamam, mas não serve de nada."