Dois acidentes em Setúbal causam duas vítimas mortais

Colisão em Grândola matou homem de 48 anos. Vítima de atropelamento em Palmela tinha 45 anos.

22:03

Dois acidentes em locais distintos do distrito de Setúbal causaram esta sexta-feira duas vítimas mortais e um ferido grave, disseram à Lusa fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



Um dos acidentes ocorreu em Lagameças, concelho de Palmela, com dois peões a serem atropelados por uma viatura ligeira.



"Tratou-se de um atropelamento de dois homens por uma viatura ligeira. Um homem de 45 anos morreu no local, enquanto outro homem, de 25 anos, sofreu ferimentos graves", disse fonte da GNR.



Segundo fonte do CDOS, o acidente ocorreu pelas 19h24, na Estrada dos Espanhóis, em Lagameças, com o condutor da viatura ligeira a despistar-se depois do atropelamento e a sofrer ferimentos leves.



Um outro acidente no Carvalhal, em Grândola, que envolveu uma viatura ligeira e um velocípede, causou a morte de um homem de 48 anos.



"Tratou-se de uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um velocípede, que causou a morte de um homem na estrada nacional 261", disse a GNR.