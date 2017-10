Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois acidentes provocam duas mortes em Benavente e Cartaxo

Mulher morreu vítima de um atropelamento e homem morreu perdeu a vida na sequência de uma colisão.

05.10.17

Duas pessoas morreram esta noite na sequência de dois acidentes rodoviários nos concelhos de Benavente e do Cartaxo, no distrito de Santarém, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Uma das vítimas é uma mulher, que morreu ao ser atropelada por uma viatura pesada, na Estrada Nacional (EN) 119, no Infantado, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, disse a mesma fonte.



O acidente, que ocorreu pelas 03h21, provocou ainda ferimentos ligeiros no condutor do veículo pesado, acrescentou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



O outro acidente, uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um trator agrícola, provocou a morte de um homem e um ferido ligeiro, informou ainda o CDOS de Santarém.



A colisão ocorreu, pela 21h09 de quarta-feira, em Pontével, concelho do Cartaxo, na EN 365-2, estrada que liga Cartaxo a Aveiras de Cima.