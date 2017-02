Dois agentes da PSP atropelados por ladrões

Os agentes foram assistidos devido aos ferimentos ligeiros, mas não precisaram de ir ao hospital.



Para se defenderem, os dois agentes dispararam cinco tiros em direção aos pneus do automóvel dos ladrões. A dupla conseguiu prosseguir a fuga e o carro foi encontrado abandonado em Polima, a três quilómetros do supermercado.Os agentes foram assistidos devido aos ferimentos ligeiros, mas não precisaram de ir ao hospital.O veículo tinha sido furtado a 14 de janeiro em Cascais.A PSP está a investigar o caso.

Dois agentes da Polícia de Segurança Pública foram alvo de uma tentativa de atropelamento de um veículo onde seguiam dois ladrões no parque de estacionamento do supermercado E. Leclerc, em São Domingos de Rana.Segundo apurou o, tudo aconteceu pelas 14h00 de terça-feira. Um cidadão telefonou às autoridades a relatar que tinha visto dois homens com uma atitude "suspeita". Os dois agentes da Divisão de Cascais foram tentar perceber o que se passava e foram atacados pela dupla.Depois de abordar os dois suspeitos, um dos ladrões fez marcha-atrás e quase esmagou o agente contra o carro-patrulha. Na fuga, os larápios tentaram atropelar o segundo agente que tinha ido auxiliar o colega. Foi atingido de raspão e caiu ao chão.